鳳凰颱風案例罕見！氣象專家列「3特點」：幾乎無一個案

鳳凰颱風將成11月罕見影響台灣的颱風，且有從西半部登陸機會，更為罕見。 圖：林老師氣象站

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，鳳凰颱風因具備三項特點，屬罕見個例，同時也補充2個關於鳳凰颱風的冷知識。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，每次颱風來襲前，都會根據各數值模式模擬結果，與實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估，嘗試預先找到這次颱風可能的最佳路徑。再依此最佳路徑，對應過去歷史可能的颱風個案進行選取，做為可能風雨量值預估的重要參考依據之一。

但是，這次鳳凰颱風的歷史颱風個案選取，真的是太難了。因為，要在11月，強度等級又是在中度至強烈颱風之間；而且是從臺灣西部一路北上，不管有無登陸，或從海峽直接北上的颱風，在過去歷史個案中，都是非常罕見的，只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！

林得恩也補充小知識，此次「鳳凰」颱風命名，不是花，不是鳥，而是山，名稱是由香港命名。

此外，從氣候統計（1950–2024年）來看，11月平均侵臺颱風數，1年只有0.3個；曾於11月登陸臺灣的颱風也僅6至7個，其中，幾乎無一個案是由西部登陸，橫越中央山脈，再從臺灣東部或東北部出海的歷史颱風。而由南往北、走臺灣海峽的颱風總數3至4個，也是屬於在11月份較罕見的路徑。

