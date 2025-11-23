鳳凰颱風水災後 蘇澳11/24起環境清消杜絕病媒蚊孳生
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮遭逢鳳凰颱風水災後，仍在持續復原，鎮公所訂於明天(24日)起針對鎮轄公共區域啟動災後環境清潔消毒，工作人員將持煙霧機徒步清消，杜絕病媒蚊孳生。
蘇澳鎮公所提醒鎮民，噴藥消毒當天，請關閉自家門窗，避免藥劑飄入家中，勿將食物及衣服晾曬於戶外，並留意家中幼童、寵物，請勿接近噴藥區域。
清消日期、地點如下：24日上午：東澳里、朝陽里，下午：南強里。26日上午準備日，下午：南寧里。27日上午：港邊里、隘丁里、永榮里、存仁里、永光里，下午：蘇南里、蘇東里、永春里、永樂里、長安里、南興里。28日上午：南安里、南正里、南成里、南建里、頂寮里。28日全天：龍德里、蘇北里、蘇西里、聖湖里、聖愛里、新城里。
蘇澳鎮鳳凰颱風淹水，全鎮估計有3200戶淹水，行政院與宜蘭縣政府已相繼公告住戶淹水救助方案，即日起在蘇澳鎮公所受理申請，12月10日截止，服務專線：03-9973421轉271、278。
