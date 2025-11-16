鳳凰颱風水災首例罹難！蘇澳獨居婦疑豪雨夜遭溺斃 鎮長慰問喪家

鳳凰颱風造成的「1111水災」再添一死，為此次災情的第一起死亡個案。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鳳凰颱風造成的「1111水災」再添一死。宜蘭縣蘇澳鎮公所災防中心今（16日）證實，蘇北里一名78歲張黃姓獨居婦人於水災期間不幸身亡，死因經檢察官相驗確認為溺斃，成為此次災情的第一起死亡個案。下午鎮長李明哲偕公所一級主管，親自前往羅東壽園慰問喪家，並致贈慰問金。

災防中心指出，事發於12日上午，也就是淹水隔日。當時蘇澳多處通訊中斷，婦人子女遲遲聯繫不上家人，心生不安後立刻自外縣市趕返蘇澳，抵家開門時，赫然發現母親倒臥在一樓客廳，已無呼吸心跳，當場急報警處理，但已回天乏術。

經檢察官相驗後，確認死者為在豪雨與積水中不慎遭溺斃，成為這次鳳凰颱風水災的首名罹難者，消息令人不勝唏噓。

李明哲今下午偕同公所一級主管前往羅東壽園關懷喪家，代表鎮公所致贈慰問金並表達深切哀悼，盼家屬節哀保重。公所也呼籲，災後逐戶關懷與通訊安全格外重要，將持續與相關單位合作，加強弱勢獨居者的防災照護。

