鳳凰颱風海警甫解除 中國海警侵擾金門 海巡即時掌握派艇對應驅離



近日鳳凰颱風侵襲我國，使各地區天氣海象十分不穩定，就在全國專心防颱之際，中國海警趁颱風警報剛解除，即再度突擊侵擾金門水域，海巡立即調度巡防艇前推對應，強勢驅離。

（13）日7時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲關閉船舶自動識別系統之中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；9時，中國海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行，海巡署4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求中國海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於11時航出金門限制水域。

海巡署表示，此次侵擾距離前次已逾一個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率之模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力；面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控中國海警船動態，秉持堅定的執法立場周全應對，並適時發布澄清說明，破除中國認知作戰，全力捍衛國家主權及確保國家安全。