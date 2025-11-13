鳳凰颱風海警解除 中國海警船今就侵擾金門

cnews204251113a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

近日鳳凰颱風侵襲台灣，各地區天氣海象十分不穩定，全國各地都專心防颱。但颱風警報剛解除，中國海警船就突擊侵擾金門水域。海巡署表示，今（13）日上午7時許，金馬澎分署第十二巡防區，偵獲關閉船舶自動識別系統的中國海警船。上午9時，4艘分別編號為海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等船隻，自烈嶼南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行。我方4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控並強勢驅離。

海巡署表示，今日上午7時許，金馬澎分署第十二巡防區，偵獲關閉船舶自動識別系統的中國海警船，明顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；約於上午9時，中國海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行。

海巡署表示，我方4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求中國海警船轉向航離。在我方巡防艇併航監控下，約於上午11時，中國海警船航出金門限制水域。

海巡署表示，這次侵擾行動，距離前次已逾1個月，不排除中方藉由間歇性、改變頻率模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力；面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區，無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控中國海警船動態，秉持堅定的執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

照片來源：海巡署提供

