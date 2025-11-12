鳳凰颱風減弱中！ 台中市政府宣布明日11/13正常上班課
依據中央氣象署最新資訊，鳳凰颱風逐漸減弱中，台中市政府宣布明日11/13正常上班課。
台中市政府宣布明日11/13正常上班課。圖／翻攝自Facebook@盧秀燕
責任編輯／網路中心
