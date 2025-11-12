鳳凰颱風減弱中！ 台中市政府宣布明日11/13正常上班課

由台中市農業局推動的「台中領鮮」電商平台活動︱「台中領鮮購物節」正式登場！即日起凡至「台中好橘」電商平台購買商品，並於結帳時輸入優惠碼「一一一一」即可享有一一一元現金折扣，數量有限、送完為止。活動集結台中在地優質農特產品，讓民眾在雙十一購物檔期中輕鬆選購，實際支持台中農業。農業局表示，台中市農產物產豐饒、種類多樣，為讓消費者更深入認識在地優質農產，此次購物節活動特別設置「台中好橘」專區，除了集結本市各主要產區的柑橘優質相關產品外，也於專區中介紹柑橘品種與產期，讓民眾在選購香甜柑橘的同時，也能增進農業知識，體驗台中農業的多元魅力。農業局說明，目前正值台中柑橘盛產期，果園中橙黃飽滿、香氣四溢的柑橘正陸續上市。台中主要柑橘產季自秋冬延續至翌年春季，其中椪柑從十月至翌年二月為盛產 ...

台灣新生報 ・ 12 小時前