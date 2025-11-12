鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一圖看

氣象署指出，鳳凰預估最快傍晚以「輕颱下限」之姿登陸恆春半島。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，但強度正減弱縮小中，對此，氣象署指出，鳳凰預估最快傍晚以「輕颱下限」之姿登陸恆春半島，因此今(12)晚中南部降雨增多，深夜會減弱成熱帶性低氣壓，自台東、屏東一帶出海，屆時將同步解除海上及陸上颱風警報，不過東北季風持續影響，北台灣雨勢週末才會減少。

根據氣象署資料，鳳凰颱風今日13時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約 130 公里之處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，並針對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島發布陸上警戒；台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面發布海上警戒。

對此，氣象署指出，由於冷季環境條件不利於颱風結構，包括垂直風切大，影響颱風高低層分離、對流不強，因此鳳凰持續減弱，預估以「輕颱下限」之姿，在今天傍晚至晚間登陸恆春半島，深夜轉成熱帶性低氣壓後，從台東、屏東一帶出海，而減弱的同時，也會同步解除海上及陸上颱風警報。

不過氣象署也提醒，雖然強度減弱，沿海風浪仍大，沿海空曠地區留意9至11級強陣風，海面浪高3至5米並有長浪，颱風接近過程也要留意其帶來風雨，今晚中南部降雨會越來越多；明天白天北部地區、宜蘭山區有明顯降雨；14日颱風影響結束，但受東北季風影響，北台灣降雨持續；週末兩天迎風面北東降雨減少；17、18日新一波東北季風南下，迎風面雨勢增加，氣溫顯著下降。

今明兩天定量降水預報。 圖：氣象署／提供

未來一週降雨趨勢。 圖：氣象署／提供

今明兩天風力趨勢。 圖：氣象署／提供