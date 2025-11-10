鳳凰颱風減弱仍具威脅！專家示警：秋颱不能僅以強度判斷

秋颱不僅路徑難以預測，在與東北季風交會時，易在北部與東部地區形成「共伴效應」。 圖：取自「停班停課最新通知Taiwan Alerts」

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將在北轉過程中減弱，以輕颱程度登陸台灣，但氣象粉專「停班停課最新通知Taiwan Alerts」指出，秋颱不僅路徑難以預測，在與東北季風交會時，易在北部與東部地區形成「共伴效應」，導致降雨延續整日甚至更久，顯著提高次生災害的風險，因此不能僅以強度作為判斷威脅的依據。

原本氣象署預估昨天鳳凰颱風在登陸菲律賓會成為強颱，但到目前為止都只是個中颱，且隨著北轉的過程中強度會再減弱，可能以輕度颱風等級接近台灣，預計在12日接近台灣西南方海域，12、13日通過台灣陸地上空。

但是仍不能掉以輕心，「停班停課最新通知」指出，秋颱不僅路徑難以預測，與東北季風交會時，極易在北部與東部地區形成「共伴效應」，導致降雨延續整日甚至更久，顯著提高災害的風險，因此不能僅以強度作為判斷威脅的依據。

