鳳凰颱風減弱為熱帶低壓! 11/13全台僅花蓮1里1村、台東1校停班課

花蓮縣政府宣布鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班上課。 圖：翻攝花蓮縣政府臉書

[Newtalk新聞] 第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署解除颱風警報。不過，前兩天鳳凰颱風與東北季風共伴帶來暴雨，花蓮縣萬榮鄉明利村、宜蘭縣蘇澳鎮等地都發生災情。花蓮縣政府宣布鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村今（13）天停止上班上課。連日豪大雨也造成台東縣達仁鄉土坂聯外道路中斷，為顧及師生上班上課安全，土坂國小今天停班停課。

花蓮縣政府晚間表示，受鳳凰颱風馬太鞍溪洪災影響，除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班上課外，其餘正常上班上課。不過，光復鄉紅色警戒尚未解除，許多光復居民灌爆花蓮縣長徐榛蔚臉書，留言質問：「還沒解除紅色警戒，光復的怎麼上班上課？」、「在收容所、去外地依親的，趕得及回到光復上班課嗎？」、「我現在回家被開罰是縣長要付嗎？」

花蓮縣政府及地方公所這次也強力執行收容所秩序，要求已疏散撤離的民眾非必要請勿返家，同時不斷提醒鄉親，依《災害防救法》第30條及第55條規定，擅自進入警戒區者，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。有收容居民抱怨，這次收容所像在坐牢，跑出去被抓到要罰25萬，這樣要怎麼來得及回家後馬上去上班上課？至少中午以前要停班課。

此外，受鳳凰輕颱外環流影響，連日豪大雨造成台東縣達仁鄉土坂聯外道路中斷，台東縣政府教育處指出，根據土坂國小的通報，由於12日晚間土坂對外道路因雨勢持續不斷，致土石滑落，造成交通中斷影響13日通行及師生上班上課安全，土坂國小13日停止上班上課。

馬太鞍溪大水淹沒花蓮明利村。 圖：翻攝畫面