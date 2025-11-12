颱風「鳳凰」登陸20分鐘陣亡 減弱為熱帶低壓解除海陸警
第26號颱風「鳳凰」今（12）日晚間19時40分在屏東縣恆春鎮登陸，晚間20時隨即減弱為熱帶性低氣壓，氣象署在20時30分解除陸上及海上颱風警報。氣象署指出，「鳳凰」將於晚間至深夜從台東出海，雖然強度減弱，但仍會發布熱帶性低氣壓特報。
「鳳凰」是自1967年「吉達」以來，58年來首個在11月登陸台灣的颱風，自10日（週一）下午北上，外圍環流配合東北季風，對北海岸及東半部帶來明顯降雨。累積雨量方面，宜蘭東澳達1065毫米、新北大粗坑753毫米，台北擎天崗及台東金針山也有400至500毫米；11日（週二）單日最大降雨量出現在宜蘭東山達795毫米，蘇澳站與基隆亦突破當地11月單站紀錄，分別為648.5毫米及269毫米。
風力觀測方面，台灣各沿海普遍出現7至10級強陣風，彭佳嶼、新屋及恆春有10至11級，東吉島及蘭嶼達12級；海面浪高3至5公尺，馬祖、小琉球及東沙島海域甚至超過6公尺。
鳳凰颱風回顧。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓將持續向東北移動，高屏地區今晚仍有斷續陣雨，花東地區亦有局部降雨；北部地區，尤其北海岸及大台北山區，今晚至明（13）晨仍可能出現局部豪雨或短時強降雨；中南部及花東地區的降雨將逐漸緩和。
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫方面，由於東北季風增強，北部明日高溫僅20至22度，下一波東北季風預計17日（下週一）抵達，全台氣溫將下降至16至18度，高溫僅18至22度。
一週溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
氣象署提醒，雖颱風已遠離，但沿海及離島地區仍有8至9級強陣風，海上及沿海活動請保持警戒，北部、南部及東半部地區的民眾也應留意局部豪雨及強風。
天氣重點提醒。圖／中央氣象署提供
