鳳凰颱風減弱為熱帶性低氣壓 氣象署解除颱風警報

鳳凰颱風於12日晚間7時40分左右自屏東恆春登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，預計向東北移動。氣象署指出，其對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。

鳳凰颱風於6日凌晨2時生成，在台灣東南邊持續朝菲律賓前進，10日凌晨颱風中心自菲律賓出海後北轉，在還未登陸台灣的狀況下，與東北季風形成共伴效應，使得林保署花蓮分署於10日上午發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，同日傍晚氣象署發布海上警報，並於11日清晨發布陸上颱風警報。

廣告 廣告

鳳凰颱風未登陸即造成災情，10日馬太鞍溪溪水暴漲，溪水自北岸灌入，傍晚滾滾泥流流入自萬榮鄉明利村，後續蔓延至鳳林鎮長橋里，更為宜蘭蘇澳帶來強降雨，11日晚間淹水最深至一層樓高。

氣象署表示，13日會有新一波東北季風南下，雖颱風逐漸遠離，但北部仍會持續降雨，週末會相對較緩和，但再下一波東北季風於下週一（17日）報到，溫度會進一步降低，預估最低到16°C至18°C。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

