鳳凰颱風減弱至輕颱下限 預計傍晚登陸

受到颱風影響，台鐵在傍晚6時前，樹林往台東對號列車皆停駛，區間車視風雨狀況機動運行。

高鐵12日取消原班表，採全自由座模式營運，由南港左營兩端點站，每整點個別發出3班每站停靠的全自由座列車，由於中南部停班課，台北站人潮並不多，受影響的多半是國外旅客。

由松山機場出發的國內線班機12日全數取消，候機大廳空空蕩蕩，僅有零星旅客來改票，氣象署持續發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報，過去幾小時颱風呈現高低層分離，暴風圈縮小，持續減弱，登陸時間點可能在傍晚左右。

氣象署資深預報員朱美霖分析，「往東北方向移動，不過在這段過程當中，颱風的強度還是有持續減弱的趨勢，我們也不排除它會提早一些些減弱成為熱帶性低氣壓。」

回顧3日以來累積雨量，前7名都落在宜蘭，其中東澳嶺降雨突破1062毫米，冬山鄉兩測站累積雨量也逼近1000毫米，蘇澳站超過774毫米，羅東降雨量也超過760毫米。

專家分析，這次東北部降雨比較屬於短延時，降雨因素主要還是共伴效應雨帶導致。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，「11日傍晚6點到晚上9點這幾個小時，是它降雨最顯著的一個時期，所謂共伴區原先是判斷在石垣島到那霸之間，但是它這個區域有稍微比較靠近宜蘭這個地方。」

氣象署資料顯示，若以蘇澳站觀測紀錄來看，11日日雨量達648.5毫米，最大時雨量達130.5毫米，都僅次於2010年梅姬颱風，當時也是東北季風和颱風共伴效應導致的強降雨。

