鳳凰颱風減弱飛走！北部今仍雨綿綿 氣象專家揭雨停時間

鳳凰颱風減弱後的熱帶性低氣壓，目前來到台灣東北部海面，北部地區今仍有降雨。 圖：中央氣象署

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風昨日晚間登陸恆春後，立刻減弱為熱帶性低氣壓，今(13)日殘餘對流來到台灣東北部海面，北部地區今早仍出現降雨。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預估下半天後北台灣降雨會稍稍緩和，但真正要雨停得等到明天。

吳聖宇表示，鳳凰颱風減弱後的熱帶性低氣壓已經來到台灣東北部海面，繼續遠離向東北移動並且逐漸要併入鋒面系統，完全告一段落。

受到東北季風增強以及颱風殘餘水氣的影響，昨晚到今天(13日)清晨北部、東北部一帶如預期降雨再度增多，北海岸的累積雨量較大，自今天(13日)0時到目前，新北市萬里大坪的累積雨量已經有172.5毫米，其次是台北士林擎天崗135.0毫米、基隆七堵112.0毫米等。

吳聖宇提到，預估下半天之後北台灣的降雨會比較緩和，但是真正要到雨進一步停下來可能要等到明天(14日)，週末(15-16日)仍是東北季風影響，但是季風強度逐漸減弱，迎風面即使仍有局部短暫陣雨但也不多，其他地方天氣會更好一些，颱風離開之後，應該會有一個比較穩定天氣的週末。

吳聖宇提醒，今明兩天(13-14日)東北季風較強，各地沿海的風力都比較大，尤其是西半部沿岸及外島地區仍有7-9級或以上的陣風機會，同樣要到週末季風減弱之後風力才會比較小下來。

