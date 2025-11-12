鳳凰颱風減弱！桃園今上班上課 公車、YouBike恢復正常營運

桃市各類型市區公車路線依平日班表恢復正常行駛。示意圖：資料照

今年第26號鳳凰颱風逐漸減弱，桃園市政府宣布今(12)日桃園市正常上班上課。交通局表示，今日桃市各類型市區公車路線依平日班表恢復正常行駛，路邊停車自上午7時起恢復收費管理，YouBike及服務共享機車租賃服務也於凌晨0時恢復營運。

交通局說明，有關桃市公車行駛狀態，可至桃園市公車動態資訊系統查詢；另公路局國道客運路線則可至公路客運即時動態資訊網查詢。此外，路邊停車自今日上午7時起恢復收費管理，另停放於桃市轄區紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於今日上午7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置或處以罰鍰。

廣告 廣告

交通局表示，桃園YouBike及共享機車租賃服務已於今日凌晨0時恢復營運(依照業者公布資訊為準)；提醒民眾若有必要租借車輛騎車外出，請於出門前留意天候狀況，地面濕滑應避免行駛在積水較大的區域，並留意強陣風，以確保安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

勞動部桃竹苗分署ESG實務課程招生中 這類人免費參訓還能月領8000元

全國ESG創意暨電商之星競賽登場 健行科大展現實力獲8獎項