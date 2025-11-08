鳳凰颱風準備開眼！林保署示警「雨量達標」恐生新堰塞湖：24小時內就潰決。圖／中央氣象署

中度颱風「鳳凰」目前正在菲律賓東方海域，以每小時33公里速度向西北西方向前進，恐在下週三（12日）後強勢撲台，林保署評估，屆時東部若雨量達800毫米時，可能會出現新的堰塞湖，並在24小時內就潰決。此外，前氣象局長鄭明典也警告，鳳凰颱風即將開眼，對鄰近的菲律賓「又是一個可能的大災難」。

根據《自由時報》報導，林保署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流後，至今蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上的土方量更有1.1億立方公尺，鳳凰颱風與東北季風可能產生共伴效應，預估帶來超過500毫米的雨量，若降雨達800毫米時恐產生新的堰塞湖，且蓄水量為目前殘存舊堰塞湖的10倍，「估計會在24小時內潰決」。

林保署花蓮分署長黃群策表示，今（8）日已經將相關的影響模擬警戒圖交給花蓮縣政府，作為撤離的依據，預估範圍比9月23日時稍小，實際戶數有待最後縣府決定。

鄭明典在臉書上發文警告，昨（7）日傍晚開始，鳳凰颱風對流爆發，且越來越集中，逐漸要組織成眼牆雲系，範圍大、水氣足，「對菲律賓又是一個可能的大災難」。

他也說，颱風一過菲律賓，將碰上強勁的東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，不過還是要密切注意後續發展。



