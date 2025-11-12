鳳凰颱風漸弱！雙北未列入警戒縣市 不宣布停班課
鳳凰颱風在今（12）晚19時40分左右，登陸屏東縣恆春鎮。不過目前它的強度仍在持續減弱當中。而北部地區並未列入警戒區中，雙北確定不會宣布是否要停班課，也就是說明（13）日維持正常上班上課。
責任編輯／陳俊宇
