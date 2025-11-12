鳳凰颱風漸弱！雙北未列入警戒縣市 不宣布停班課

宜蘭縣 / 綜合報導 鳳凰颱風外圍環流帶來豪雨，宜蘭蘇澳白米河水位暴漲，附近低窪民宅傳出有人受困。宜蘭縣消防局立刻派出人車前往，搶救過程中消防員架設繩索涉水搶救，帶著老翁涉水走過湍急溪流，場面相當驚險。連消防人員也差點跌倒，一行人艱難地在暴漲溪水中前行，驚險景象就發生在宜蘭蘇澳，鳳凰颱風帶來的強降雨，讓宜蘭多處溪水暴漲，早上六點多宜蘭縣消防局接獲報案，指白米河上游永樂南路一帶，一戶人家因溪水湍急暴漲受困屋內，情況危急，消防局立刻派出八名人員、三輛消防車趕往現場，並在岸邊架設繩索，三名消防人員護在兩側，緊抓繩索、一步步踩著激流往前走，水流猛烈眾人一度被沖得踉蹌，所幸最終仍順利將人安全帶離。白米河乾涸狀態下河床會露出磊磊白石好似白米，由此得名，對比豪雨之後的暴漲溪水，景象天差地別，白米河是整個蘇澳溪水系的重要支流，過去以優美景觀聞名，鄰近這次事發地點的白米橋甚至入選台灣10大景觀公路，成為台9線蘇花公路進出山區路段的最美標誌，白米河沿岸還有白米木屐館、白米林道等知名景點，匯入下游蘇澳溪，也是近年進行SUP立式划槳的熱門位置，曾以靜謐風景聞名的白米河，還是民眾可以戲水的地點，這回卻因為溪水暴漲反而害的居民受困其中。 原始連結

華視影音 ・ 12 小時前