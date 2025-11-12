鳳凰颱風濁水溪流木勿撿拾 先前自由撿拾公告已失效 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】「鳳凰」颱風警戒區域涵蓋的南投、雲林地區濁水溪流域，可能將有大量的漂流木，但林業及自然保育署南投分署特別提醒，表示先前的「濁水溪流域漂流木自由撿拾公告」已失效，籲請民眾暫勿撿拾漂流木，且颱風及豪雨期間避免進入山區、溪河或海灘等地從事戶外活動，以確保人身安全。

林業及自然保育署南投分署提醒先前包含南投縣、雲林縣、彰化縣公告之「濁水溪流域漂流木自由撿拾公告」已失效。（圖／林保署南投分署提供）

南投分署與各漂流木打撈清理權責機關已在今年5月汛期前完成相關災前整備作業，如颱風後發現大量漂流木堆積情形，即可依分工由各土地管理機關進行後續清理處置工作。

至於颱風過後所產生漂流木都是如呵處理？南投分署則指出，天然災害發生後，中央及地方各級政府機關需在24小時內到現場勘災及必要處置，在1個月內進行辨識、清理、註記後，辦理下列事項：查有國、公、私有記號，即通知管理單位領回；經認定具標售價值，則由當地林業主管機關統一集運保管，最後公開標售，使漂流木進入市場或工藝產業中再利用；不具標售價值的漂流木，由當地縣市政府公告，開放自由撿拾清理；或經會同相關機關認定已無影響橋樑、河川行水、水利設施安全與營運、環境清潔、港區航行之虞，得交由各該清理單位負責清除、再利用或作其他妥適之處置。另外，海灘（岸）位於國家公園與風景特定區內之景觀據點，及各港區內之漂流木已全數清除為原則；零星散布之漂流木基於生態考量得留置現場，其範圍應公告周知。

濁水溪流域可能因鳳凰颱風帶來大量漂流木，林保署南投分署籲請民眾暫勿撿拾。（圖／林保署南投分署提供）

南投分署表示，未經公告就撿拾漂流木，或違反撿拾規定，會涉嫌竊取、侵占國有財產，而被移送法辦；颱風過後如需查詢漂流木清理、撿拾規定等資訊，可至林業及自然保育署「漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）查詢最新資訊，以確保自身權益並共同維護公共安全與環境資源。