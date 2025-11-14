鳳凰颱風災中應變會議 徐榛蔚坐鎮協調復原工程
花蓮縣災害應變中心十四日前進萬榮鄉明利村召開鳳凰颱風第二次災中應變會議，由縣長徐榛蔚坐鎮指揮，強化應變部署，並與中央駐地單位及地方公所單位針對災區復原及交通管制進行協調討論，並指示開設花蓮縣前進指揮所，掌握第一線清淤工作進度。縣府與中央共同投入資源推動復原工作，讓受災地區早日恢復生活。
有關本次災情，林保署花蓮分署長黃群策解釋，新形成三號堰塞湖雖已溢流，但壩體不穩，預估有二十萬噸水量，若潰決估計水位會抬升十二至十五公分，仍有一定風險，下游警戒區維持紅色警戒，民眾均應依規定疏散撤離，林保署將持續監測溢淹範圍，上游舊堰塞湖目前是穩定的溢流，無立即性的危險。
交通方面，建設處說明，花四十五線部分，縣府開口機具已進場清淤，預計三日內搶通。公路總局說明，台九線229K-231K部分先搶通單線，以便提供大型機具進入災區作業，整體十日內完成。
交通管制部分，花蓮縣警察局公告交通管制路段，包括台九線自萬里溪橋南端加油站前起南下車輛管制、長橋路及長安路口（長橋國小前）管制進入台九線、花四十五線明利國小前路口、一九三線與光豐公路口、忠一路及忠二路等進行管制，敬請鄉親及用路人配合管制，以利加速清淤工作。
家戶清淤部分，國軍表示今日陸續進駐十四台大小機具，投入人力三九八人，明日還會持續增加兵力投入，提供災戶的清淤協助。
有關水利防洪，徐縣長建議，為保障居民安全，需加速清淤。也建請水利署未來檢討馬太鞍溪整治規劃，提升社區防洪標準。縣府未來與中央單位密切聯繫，全面掌握防災與防汛進度，並在安全無虞的前提下，儘速推動災後復原工作，守護花蓮家園。
有關收容安置，社會處長陳加富統整指出，萬榮鄉及鳳林鎮自啟動紅色警戒以來，堰塞湖保全戶強制撤離人數累積為二一四○人、垂直撤離為四一一二人、土石流保全戶撤離三一八一人，目前鳳林鎮收容人數為十四人、萬榮鄉十四人、光復鄉為一九七人。衛生局通報目前三名（皆為光復鄉）於北榮鳳林分院住院安置，長照個案有六名個案（四位鳳林鎮、一位光復鄉及一位萬榮鄉）於門諾壽豐護理之家安置。
農業災損以玉里地區蕎麥為主，約一七○公頃、損失逾百萬元，另有零星畜牧場受損。馬太鞍溪溢流，造成淤泥淹埋之土地，經鳳林鎮、萬榮鄉公所於日前現勘查報，今日已函報農業部針對鳳林鎮長橋段、中心埔段及萬榮鄉萬利段、長橋段，爭取公告農業全品項救助，包括萬榮鄉明利村及鳳林鎮中心埔等地區農地。
花蓮縣政府因應颱風相關最新資訊，即時於花蓮縣政府災害專區、花蓮縣政府官方LINE、花蓮縣政府臉書及花蓮縣長徐榛蔚臉書公告，請民眾善加利用，隨時留意掌握最新交通管制及相關運輸等資訊。
其他人也在看
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 1 天前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 10 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 14 小時前
沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
川普簽署妥協撥款法案 終結美國史上最長政府停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間，也在眾議院以222票對209票，獲得通過。總統川普（Donald Trump）隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 6 小時前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 14 小時前
老母殺子長照悲歌 石崇良：不可取但令人不捨
（中央社記者沈佩瑤台北14日電）8旬婦悶死癱瘓兒的長照悲歌，衛生福利部長石崇良昨天表態「支持總統特赦」。他今天表示，這是一件令人遺憾的案子，行為雖不可取，但「我個人的情感上，還是會覺得不捨」。中央社 ・ 3 小時前
《國際政治》政府要開門了！眾院通過預算案 川普稍後簽署
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院於美東時間周三晚間表決通過參議院送交的臨時撥款法案，並將呈交給美國總統川普簽署，以完成立法。這表示，自10月1日起拖了40多天、創下最長記錄的政府停擺僵局終於就要落幕。 據媒體報導，白宮已經安排在美東時間9點45分（台灣時間10點45分）舉行總統簽署儀式。 眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生在表決要開始前表示：「我的朋友們，讓我們完成這件事吧！」 最終眾議院以222票贊成對209票反對通過該臨時預算案。 兩名共和黨人投下反對票，分別是肯塔基州眾議員Thomas Massie和佛羅里達州眾議員的Greg Steube。六名民主黨人跑票，其餘所有民主黨人都下反對票。 在8名民主黨倒戈支持下，周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月底的臨時撥款法案。作為交換條件，共和黨同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。在此之前，參議院曾14次就眾院送交的臨時預算案表決失敗。時報資訊 ・ 1 天前
軍方救災壓毀民車！卓榮泰喊一人賠一台 顧立雄霸氣回：絕不讓官兵承擔
宜蘭縣蘇澳市區日前因鳳凰颱風帶來的風雨而釀災，國軍AAV7兩棲突擊車救援時，壓毀兩輛拋錨路中的民車。行政院長卓榮泰則表示，他和國防部長顧立雄「一人賠一台」。顧立雄今（13）日則說，國防部會依法負賠償責任，一定不會讓任何辛勞救災的官兵，承擔任何責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 6 小時前
國軍救災輾壞民車 顧立雄：不會讓官兵擔責
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北部地區因為東北季風產生共伴效應造成連續3天雨勢不斷，尤其宜蘭地區3天累積雨量超過1000毫米，造成羅東、蘇澳淹水災情。蘇澳鎮中原路2輛泡水拋錨車輛疑似遭到陸戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前