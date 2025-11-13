鳳凰颱風災後健保署啟動「例外就醫」 沒卡也能看病領藥

健保署宣布，鳳凰颱風災後若民眾健保卡遺失或毀損，各醫療院所將啟動「例外就醫」機制。圖為宜蘭淹水情況。廖瑞祥攝



雖然鳳凰颱風登陸後迅速減弱，但仍造成部分地區災情。健保署今（13）日表示，若民眾因風災導致健保卡遺失或毀損，但需要就醫，已請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務，無健保卡一樣可以健保身分就醫，且一樣可持慢箋至藥局領藥。

健保署表示，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

廣告 廣告

健保署說，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。只要於健保卡申請表上註明「鳳凰颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、可現場製卡之公所及健保署各服務據點，即可申請免費製發健保卡，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。

健保署強調，民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局也會依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

更多太報報導

鳳凰警報解除、北台灣3縣市大雨特報 週五開始「多雲到晴」好天氣

鳳凰減弱熱帶低壓 全台11／13僅「這2區」停班停課

股匯不同調！新台幣連二黑、收31.069元 不排除貶破31.1元