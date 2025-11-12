鳳凰颱風狂襲宜蘭！蘇澳火車站前水淹半層樓 國軍戰車、救生艇深夜搶救上百人避難

AAV7軍用兩棲車搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

受到鳳凰颱風與東北季風共伴影響，宜蘭地區連日暴雨不斷，暴雨重創宜蘭蘇澳鄉，火車站前、最熱鬧的中山路水淹半層樓高，國軍出動戰車、救生艇，救出受困民眾。

暴雨狂襲宜蘭蘇澳 災防中心電話湧入不停

AAV7軍用兩棲車搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

蘇澳鄉公所今（12日）凌晨於臉書發文，指出暴雨降在蘇澳鎮，一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。

長者、孩童緊急撤離 三樓展演廳成臨時避難所

小編表示，避難民眾之中以長者居多，行動不便、坐輪椅、甚至有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽。大家驚恐無助、緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。

水淹半層樓 軍方出動兩棲戰車救人

最熱鬧的中山路，再度淹成一片汪洋。（翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

廣告 廣告

入夜後，雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，一一帶出受困民眾。

已撤離近200人 盼風雨早停

截至𝟭𝟭日晚間𝟮𝟯時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人。小編也期盼，「請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇 ​ 鎮民均平安。」

更多鏡週刊報導

台大生賭颱風假「大翻車」 豪請300份雞排珍奶！發送時間、地點曝光

家中淹大水！超大豪雨強灌宜蘭亮淹水警戒 雨量紫爆「南澳破790毫米」

有片／蘇澳暴雨成災 變電箱起火爆炸「整條街全黑」