鳳凰颱風狂襲宜蘭！蘇澳火車站前水淹半層樓 國軍戰車、救生艇深夜搶救上百人避難
受到鳳凰颱風與東北季風共伴影響，宜蘭地區連日暴雨不斷，暴雨重創宜蘭蘇澳鄉，火車站前、最熱鬧的中山路水淹半層樓高，國軍出動戰車、救生艇，救出受困民眾。
暴雨狂襲宜蘭蘇澳 災防中心電話湧入不停
蘇澳鄉公所今（12日）凌晨於臉書發文，指出暴雨降在蘇澳鎮，一下就是大半天，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個，濕漉漉、僅著薄衣的民眾進入公所。
長者、孩童緊急撤離 三樓展演廳成臨時避難所
小編表示，避難民眾之中以長者居多，行動不便、坐輪椅、甚至有臥床者；也有帶著寶寶及年幼子女撤離的爸媽。大家驚恐無助、緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。
水淹半層樓 軍方出動兩棲戰車救人
入夜後，雨勢未停，蘇澳鎮最熱鬧的中山路，最為人所知的蘇澳火車站前，水淹半層樓高，中油、全聯一帶低漥處，水淹最深一層樓高。軍方在暴雨之中，出動𝗔𝗔𝗩𝟳兩棲戰車、偕同消防救生艇深入積水處，一一帶出受困民眾。
已撤離近200人 盼風雨早停
截至𝟭𝟭日晚間𝟮𝟯時，蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離𝟭𝟵𝟵人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難𝟭𝟬𝟬人。小編也期盼，「請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇 鎮民均平安。」
台大生賭颱風假「大翻車」 豪請300份雞排珍奶！發送時間、地點曝光
家中淹大水！超大豪雨強灌宜蘭亮淹水警戒 雨量紫爆「南澳破790毫米」
有片／蘇澳暴雨成災 變電箱起火爆炸「整條街全黑」
獨家／蘇澳高地「路變湍急河流」水淹進家畫面曝…民眾嘆：出不了門
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11）日下起大豪雨，造成49處積淹水，其中蘇澳、南方澳災情尤其慘重，就連居住在蘇澳較高地區的地方也無法倖免。即便宜蘭縣已宣布今停止上班上課，但一名民眾因為在早餐店上班，已養成早起習慣，加上擔心颱風災情，因此決定出門查看，驚見「外面道路路已變湍急河流」，水也漫進進住家內，讓她非常無奈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
宜蘭雨量破500毫米！土石流紅色警戒達10條 居民緊急撤離
鳳凰颱風來勢洶洶，宜蘭地區自昨晚起風雨急遽增強，山區24小時累積雨量已突破500毫米、平地冬山鄉也逼近400毫米，雨勢驚人。由於雨量集中且持續，部分道路與農田已變成「小河流」，多處低窪地區傳出積淹水災情。中時新聞網 ・ 1 天前
水淹1樓高！鳳凰還沒到宜蘭卻淹慘 氣象粉專揭原因
鳳凰颱風暴風圈今天凌晨接觸恆春半島，但宜蘭昨傍晚起多地就陸續傳出淹水災情，許多民宅泥水湧入，蘇澳鎮更出現大街淹到近一層樓高的情況。氣象粉專指出，蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，原因在於颱風外圍環流與東北季風共伴效應帶來強降雨，才會導致颱風還沒到，宜蘭地區就先遭到暴雨狂炸。中時新聞網 ・ 10 小時前
好險停班課！宜蘭遭大雨狂襲 農田水位逐漸淹過路面
今年第26號颱風鳳凰壓境台灣，尚未抵達就帶來北部地區大量雨勢，位處迎風面的宜蘭今（11日）早就遭到大雨狂襲，冬山鄉的農田水位逐漸上升，已經逐漸淹過路面。中天新聞網 ・ 1 天前
宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅
宜蘭雨彈轟炸！羅東市區馬路成河 水灌進民宅EBC東森新聞 ・ 10 小時前
圖輯／鳳凰還沒來、宜蘭已狂淹「住家車輛快滅頂」 專家揭原因
睽違58年，台灣再度迎來11月自西南部登陸的颱風，宜蘭被列為超大豪雨降雨警戒，輕度颱風「鳳凰」（FUNGWONG）未登陸，11日宜蘭蘇澳等地已經水淹一片，各地災情不斷，1樓遭大水灌入，車輛也滅頂。宜蘭縣政府宣布12日停班停課。太報 ・ 10 小時前
鳳凰颱風釀災情158件、33人受傷！宜蘭49處淹水 緊急撤離逾6千人
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風暴風圈已進入台灣陸地，帶來大範圍豪雨遭成宜蘭縣淹水嚴重。中央災害應變中心11日晚間召開第4次工作會報暨情資研判會議後指出，宜蘭縣有49處地區出現積淹水，包括蘇澳、羅東等地傳出災情；轄內土石流紅色警戒共22條。全國截至晚間統計，一般災情累計158件，受傷人數33人。 國家災害防救科技中心說明，基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣沿海、河口低窪地區為淹水警戒區；宜蘭、花蓮、台東及雙北山區則屬坡地易致災地區。針對花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖現況，農林漁牧組下午派出3波無人機空拍，分析顯示堰塞湖面積縮小至約8公頃，溢流口與下方水道水流穩定，河道未出現明顯溢淹情形。 全國目前土石流紅色警戒共37條，其中新北市15條、宜蘭縣22條。水電維生組統計，全國積淹水災情累計59件，尚有50件未退水，其中宜蘭縣占49件。未來24小時淹水一級警戒地區，包括新北市瑞芳區、宜蘭縣五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮及花蓮縣萬榮鄉等地。 強降雨導致基隆河水位持續上升，員山子於下午3點達警戒水位，洪水經分洪堰進入隧道分流，是今年第2次分洪，也是自民國93年以來第65次，目前分洪仍在進行。交通新頭殼 ・ 9 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前