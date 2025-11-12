鳳凰颱風狂襲宜蘭！蝦皮包裹飄出店外泡水中
[NOWnews今日新聞] 受到鳳凰颱風共伴效應影響，宜蘭下起超大豪雨，多個鄉鎮傳出淹水災情，有網友行經五結鄉中興路三段時，發現蝦皮店到店的包裹都飄到店外，並發文表示「你的訂單正在泡水中」，對此，蝦皮回應已第一時間回收並檢查包裹，若有受損將協助退款與賠償。
根據網友影片可發現，蝦皮店到店裝包裹的橘色物流箱，已經漂到道中央上載浮載沉，路過車輛也都紛紛閃避，場面讓人非常擔心，網友也對此表示「你的訂單正在泡水中」針對此狀況，蝦皮回應表示，昨晚已第一時間派員將包裹收回整理完畢，後續將逐件檢查確認。如有受損，平台將依規定協助退款買家並賠付賣家。若消費者對於收到的包裹有疑慮，亦可依規定申請退貨退款，以保障用戶權益。
