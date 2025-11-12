鳳凰颱風猛襲蘇澳！煙波飯店地下停車場灌水 「整排車泡爛」慘況曝光

（生活中心／綜合報導）鳳凰颱風外圍環流來勢洶洶，宜蘭蘇澳鎮昨（11日）整日豪雨不歇，多處街道積水成河，車輛難以通行。知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也傳出災情，地下停車場遭暴雨灌入，整排車輛泡在水中、動彈不得，現場畫面怵目驚心。

圖／名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也傳出災情，地下停車場遭暴雨灌入，整排車輛泡在水中。（翻攝 Threads／＠wendyyypig_）

據了解，災情集中於民貴街與冷泉路一帶，晚間時段雨勢急遽增強，街道宛如小型河道，飯店地下層也不敵湧入的雨水，短時間內全面淹沒。員工見狀緊急堆起沙包封堵電梯口與出入口，試圖阻擋水勢蔓延，但仍難以完全控制。

多名住客表示，水位上升速度極快，「不到幾分鐘，車子就整個泡在水裡，根本開不出去」，不少人焦急觀望愛車遭水淹，場面一度混亂。

蘇澳鎮公所指出，受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，鎮內多處降雨劇烈，部分地區水深已達成人腰部至肩膀高度。鎮方已向軍方申請支援，AAV7兩棲突擊車與橡皮艇陸續進駐，優先協助低窪地區及飯店住客安全撤離。

氣象署稍早發布大雷雨即時訊息，提醒宜蘭、蘇澳、南澳地區嚴防豪雨、溪水暴漲及土石流威脅。蘇澳鎮長李明哲呼籲，民眾切勿冒險涉水通行，商家與飯店也應加強防水與電氣檢查，「安全永遠擺第一，請大家務必注意自身與家人安全」。

