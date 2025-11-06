鳳凰颱風生成影響時間曝！專家直呼「又強又大的怪物」 不排除侵台

今天東北季風減弱、水氣減少，天氣多雲到晴。資料照，李政龍攝



中央氣象署表示，今天（11/6）東北季風減弱、水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大台北地區及宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣；另外，鳳凰颱風於凌晨2時成形，預估下周二之後影響台灣天氣，專家則將它比做「又強、又大的怪物」，影響不容小覷。

鳳凰颱風生成，將在下周二開始影響台灣。氣象署提供

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一（10日）會移動到呂宋島附近，下周二之後將影響台灣附近天氣，程度大小視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

至於第25號颱風「海鷗」，未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風趨勢，對台灣無直接影響。

今日氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至27、28℃，中南部及花東可來到28至31℃，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23℃，日夜溫差較明顯。

2025.11.06清晨各地天氣概況。氣象署提供

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至26℃；金門晴時多雲，21至26℃；馬祖多雲時晴，19至23℃。

未來天氣部分，明天至下周日白天，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

下周日晚間至周一東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；水氣增加，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部及大台北地區有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。

下周二、周三東北季風及颱風或其外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

專家形容，鳳凰颱風是「又強、又大的怪物」。翻攝臉書「林老師氣象站」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」形容，鳳凰颱風是一個「又強、又大的怪物」，他提到，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。

「林老師氣象站」指出，今晨，美國聯合颱風警報中心就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；日本氣象廳也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級。

中央氣象署今晨2時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒 48 公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒 58 公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。「想想看，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈」。

「林老師氣象站」提到，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲）；影響時間點會落在11月10日至13日。

