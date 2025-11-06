鳳凰颱風生成！下周從台灣上空通過 花東地區恐受降雨衝擊

【緯來新聞網】今年編號第26號的鳳凰颱風已於11月6日凌晨在關島西南方的海面上形成。根據目前多國氣象機構的預測資料顯示，鳳凰將穿越呂宋島，接著可能朝北轉向台灣靠近，預計11日至13日之間可能通過本島上空。

鳳凰颱風生成。（圖／氣象署提供）

氣象觀測社群「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，各國預測路徑已趨於一致，若未來幾日持續保持目前走勢，鳳凰有機會於下週中期從台灣上空通過。論壇也提到，這條路徑對台灣最為不利，將帶來明顯天氣變化，可能影響全台各地，尤其在週三到週四期間。



氣象專家賈新興則分析歐洲模式與AI預報資料後表示，鳳凰預料將在10日接近呂宋島南部，之後會大角度北轉，逼近台灣南側。模擬結果顯示，東部地區如宜蘭、花蓮和台東可能出現顯著降雨，基隆及雙北的山區也需留意天氣變化。他提醒民眾，雖然路徑尚未定案，但若按目前走向發展，鳳凰對台灣將帶來不小衝擊。



中央氣象署指出，鳳凰目前位於鵝鑾鼻東南東方約2,510公里海面上，正以西北方向移動，預計下週初抵達呂宋島附近，屆時將逐漸對台灣氣候產生影響，實際影響程度仍需觀察未來路徑的變化。



另方面，第25號颱風海鷗目前持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，氣象局表示，海鷗不會對台灣造成直接威脅。

