鳳凰颱風生成！今東北季風減弱水氣減少溫暖舒適 迎風面降雨區縮小

[Newtalk新聞] 今（6）天東北季風減弱、水氣減少。中央氣象署表示，迎風面降雨區域縮小，只有在大台北地區及宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至27、28度，中南部及花東則可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，日夜溫差較明顯。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓今天凌晨2點發展成第26號颱風「鳳凰」，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，下週二之後將影響台灣附近天氣，程度大小視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

至於第25號颱風「海鷗」，未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風趨勢，對台灣無直接影響。未來天氣方面，明天至下週日白天，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

下週日晚間至週一北部及東北部氣溫稍下降；水氣增加，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部及大台北地區有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。下週二、週三北部、東半部及南部地區有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

