鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈

今年第26號颱風鳳凰於今日凌晨生成，中央氣象署預測路徑。（取自中央氣象署網站）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。

強度暴增 專家憂成秋末「怪物颱風」

中央氣象署最新資料指出，鳳凰颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒48公尺、瞬間最大陣風每秒58公尺，7級風暴風半徑達250公里，10級風半徑達100公里，結構龐大且發展條件極佳。

氣象專家林得恩表示，西北太平洋在秋末仍能生成這麼強的颱風相當罕見，美國聯合颱風警報中心估計，鳳凰巔峰強度將達強烈颱風等級，若被掃到「後果一定非常慘烈」。

北轉恐直撲台灣 共伴效應帶來豪雨

依據多國氣象模式推估，鳳凰颱風預計在穿越呂宋島後北轉，路徑可能沿台灣海峽北上或直接登陸台灣，影響時間點集中在下週二至週四（11日至13日）。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，鳳凰外圍環流恐與東北季風共伴，為北部與東部地區帶來強烈雨勢，南部也不排除出現局部豪雨。

中央氣象署呼籲，隨著鳳凰逐漸增強，海上風浪將明顯擴大，太平島及中西沙島海域作業船隻應嚴加戒備，民眾務必密切關注最新颱風動態，提前防颱備災。

