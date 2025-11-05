鳳凰颱風生成！恐達中颱上限 11/11、12最靠近台灣

熱帶性低氣壓TD29於今（6日）凌晨2時增強為第26號颱風「鳳凰」，氣象粉專指出，鳳凰颱風預估下週一、二間通過呂宋島，之後還有機會北轉、朝台灣方向靠近。

鳳凰颱風於今（6日）凌晨2時生成。（圖／中央氣象署）

氣象署觀測，輕颱鳳凰6日2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里(西北側150公里、東北側150公里、西南側90公里、東南側90公里)。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據日本氣象廳最新資料，鳳凰颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島，預估在下週一、二間通過呂宋島。

粉專表示，氣象廳評估，它在靠近呂宋島前，強度可能達到中度颱風上限。此外，還有多數模式顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉、朝台灣方向靠近。提醒大家密切關注後續動態。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署預報，下週二、三（11、12日）為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

