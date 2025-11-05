鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」

鳳凰颱風生成！氣象專家驚呼威力，恐達又強又大的怪物。（圖：林老師氣象站臉書）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中颱上限，專家驚呼「又強又大的怪物」，不小心被它掃到，後果一定非常慘烈。

氣象專家林得恩在臉書發文，秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺小心防範。今晨美國聯合颱風警報中心估計，鳳凰在巔峰時期的強度，已達強烈颱風等級，日本氣象廳也預判，鳳凰颱風最強可達中度颱風上限，這麼又強又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。各國數值模式模擬漸趨收斂，鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近臺灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲），影響時間點會落在下週二至下週四。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄提醒，鳳凰颱風挾暴風及大量致災雨威脅台灣，絕不可小覷。至於中颱海鷗今天中午至明天，以最強之姿侵襲越南，有相關行程應注意。

氣象署指出今天東北季風減弱，水氣再減少，迎風面降雨區域縮小，主要在大臺北地區及宜花有短暫降雨，臺東及恆春半島有零星短暫雨，而其他地區大多可見陽光，為晴到多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭溫度回升，來到27、28度，中南部及花東28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，早出晚歸請多加件衣物注意保暖。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。