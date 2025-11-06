鳳凰颱風生成！AI預測恐直撲台灣 本週末起風雨將增強
（記者許皓庭／綜合報導）隨著鳳凰颱風在西北太平洋生成，氣象專家示警，這是一個「又強又大的怪物級颱風」。根據各國氣象模式模擬，颱風路徑將極度靠近台灣陸地，甚至不排除直接登陸，影響時間落在下週一至週四。專家呼籲民眾提前做好防颱準備，並密切關注最新預報。
氣象專家林得恩於「林老師氣象站」臉書指出，在秋末仍出現如此強度與規模的熱帶氣旋，極為罕見，顯示氣候環境仍具高度不穩定性。他指出，美國聯合颱風警報中心（JTWC）估計，鳳凰颱風在巔峰時期平均風速可達110節、陣風135節，達強烈颱風等級，7級暴風圈半徑達280浬，範圍相當驚人。
圖／氣象專家林得恩於「林老師氣象站」臉書示警，鳳凰颱風會是一個「又強又大的怪物級颱風」。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）
根據日本氣象廳（JMA）資料，鳳凰颱風的平均風速為90節、陣風達130節，暴風圈半徑約220浬，已逼近中度颱風上限。中央氣象署今日（6）凌晨2時的最新監測顯示，鳳凰颱風近中心最大風速為每秒48公尺、瞬間最大陣風達每秒58公尺，暴風圈半徑更擴大至300浬。林得恩提醒：「這麼強、這麼大的天氣系統，一旦掃過台灣，後果恐將十分慘烈。」
他指出，各國模式的預測路徑逐漸趨於一致，研判鳳凰颱風中心將於下週一至週二通過菲律賓呂宋島北部後北轉，沿著台灣海峽一路北上，甚至可能直接侵襲台灣。影響期間預估落在下週一至週四，全台將出現顯著風雨變化。
氣象社群「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，第26號鳳凰颱風於今日凌晨2時正式生成，目前正朝西北西方向移動，逐步逼近呂宋島。根據日本氣象廳與歐洲模式預測，鳳凰在接近呂宋島前強度可達中度颱風上限，穿越後有機會北轉朝向台灣，需嚴加防範。
圖／氣象社群「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，鳳凰在接近呂宋島前強度可達中度颱風上限，穿越後有機會北轉朝向台灣。（翻攝 台灣颱風論壇｜天氣特急 Facebook）
該粉專進一步分析，根據過去數據，西北太平洋每年平均颱風生成數為26.1個，11月平均僅約2.2個，顯示鳳凰的出現仍屬季節末期的強烈系統，且結構穩定、能量充沛。
氣象專家賈新興也於節目中引用最新歐洲系集模式與AI預測路徑指出，鳳凰颱風可能在下週一通過呂宋島後轉向台灣南部，宜蘭、花蓮與台東將成為主要迎風區，雨勢明顯，其次為基隆北海岸及雙北山區。
圖／氣象專家賈新興也表示，依據歐洲模式顯示，下週三至週四中午前，颱風環流將影響全台各地。（翻攝 賈新興 Facebook）
他預測，週日傍晚起受東北季風影響，北北基宜地區將轉為局部性短暫陣雨；週一桃園以北、花東與屏東地區會出現明顯降雨，傍晚起中部沿海地區亦將轉雨。週二後，颱風外圍環流可能籠罩全台，山區與東半部降雨將更加劇烈。
賈新興表示，依據歐洲模式顯示，下週三至週四中午前，颱風環流將影響全台各地；週四午後起，苗栗以南逐漸轉為多雲時晴，但新竹以北與宜蘭仍可能持續降雨。
他提醒，雖然目前各模式已出現明確方向，但颱風路徑仍可能受高壓與季風變化影響而有所修正，民眾應密切注意中央氣象署與各國最新預報，尤其是南部及東部沿海地區，應提前防範強風與豪雨。
