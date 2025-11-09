鳳凰颱風甩尾將「貫穿台灣」！雨最大不在南部 專家：2地恐現豪雨

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風路徑恐貫穿台灣。（圖／氣象署）

鳳凰颱風來勢洶洶，有機會在下週一（10日）北轉接近台灣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，鳳凰颱風今（9）日對台灣尚無影響，但週一颱風逐漸北轉，這波雨勢最顯著的地方是在東部及北部山區，可達局部豪雨等級，接著颱風從西部直接通過，南部也有出現大雨機率，務必最好防颱準備。

天氣風險在臉書表示，今天受到東北季風逐步南下影響，各地白天天氣還算穩定，都是晴時多雲的天氣，白天高溫也有些悶熱感，但早晚溫差較大，北部至東部局部迎風地區都還是會轉多雲至陰有短暫陣雨，整體雨量不多。

要留意的是鳳凰颱風，目前各預測路徑都較一致，颱風週一進入南海後，週二、週三將北轉進到台灣海峽南邊，週四登陸中南部陸地，接著轉向朝東北部前進，週五進到東北部海域就會迅速遠離。

天氣風險指出，預計颱風中心在接近、經過台灣上空這段時間，強度會持續減弱，將以輕颱等級侵襲台灣，進到台灣東北方海面後，有機會逐漸轉為溫帶氣旋。

東部或至迎風北部山區可達局部豪雨等級。（示意圖／資料照）

天氣風險表示，初步來看週一至週四各沿海平地及高山區皆有強陣風7至10級機會，「颱風雖由南方北上，但雨勢最顯著的地方則會是東部或至迎風北部山區，可達局部豪雨等級」，颱風從西部直接通過，但北上過程中將減弱，且有機會受到山脈屏障南風影響，降雨幅度不是太顯著，以南部有大雨風險機會最高。

