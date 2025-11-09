鳳凰颱風甩尾逼台 花蓮馬太鞍溪堰塞湖「黃色警戒」3鄉鎮緊急撤離

馬太鞍溪堰塞湖升級黃色警戒。林保署提供



鳳凰颱風雖然現在離台灣還有一段距離，但路徑已經趨向一致，進入南海後會甩尾北轉，朝台灣方向逼近。根據最新資料，今天（11／9）上午8時鳳凰颱風位在鵝鑾鼻南南東約940公里的海面上，預估週二至週三逐漸北轉朝台灣海峽接近。另外，林保署花蓮分署今稍早也發布緊急通報單，馬太鞍溪堰塞湖已達黃色警戒，並通知光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉啟動預防性疏散撤離。

花蓮縣長徐榛蔚今天宣布啟動預防性撤離，光復、鳳林及萬榮三地居民須儘速完成避難準備。縣府已通知地方公所展開疏散及收容前置作業，提醒流域及工程區域周邊民眾嚴防災情、避免前往危險地帶。

廣告 廣告

花蓮縣政府依據林業及自然保育署花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖水位持續上升，達到黃色警戒門檻。縣府已立即通知三鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。

徐榛蔚提醒，馬太鞍溪流域警戒區域及工程區域周邊民眾務必持續關注縣府與中央單位發布的最新警戒與安全資訊，避免前往危險區域。

更多太報報導

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」