鳳凰颱風登台機率相當高！粉專曝「北轉角度成關鍵」：北東恐迎連3天暴雨

鳳凰颱風來勢洶洶，在過去6小時內持續快速移動，最快將在今（9）日下午成為今年第5個強烈颱風。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風直接影響、登陸台灣的機率相當高，但確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」，並指出基宜花東、新北東側、雙北山區需嚴防連續3天劇烈降雨，大台北在週二（11日）共伴有大雨，而中部、南部、澎湖、金門等地必有強勁風勢。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書發文表示，鳳凰颱風在副熱帶高壓穩定導引下，今日夜晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，明（10）日進入南海，而後沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上。粉專預測，若鳳凰颱風路徑上沒有特殊變化，將在週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，週三深夜至週四（13日）凌晨之間，將登陸彰化至台南之間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。

粉專提到，「鳳凰直接影響甚至登陸台灣的機率相當高」但確切登陸位置仍存在變數，而關鍵在於「颱風北轉的角度」，若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；反之，若北轉角度較大，從苗栗到屏東都可能落入颱風中心的影響範圍。至於各地風雨影響，粉專坦言目前仍難有精確研判，雖然趨勢顯示颱風靠近台灣時，將由中度逐步減弱為輕度颱風，但實際影響仍取決於其在10日脫離菲律賓後的重新整合速度，以及接近台灣期間的減弱幅度，因此「週一（10日）至週三（12日）鳳凰的每一步都是關鍵」。

此外，由於颱風體型龐大，粉專也強調，基宜花東、新北東側、雙北山區嚴防連續三天劇烈降雨；大台北週二（11日）共伴有大雨；而中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢，並提醒民眾盡速做好防颱準備，「別因為可能只剩下輕度颱風而有僥倖心態」。

