鳳凰颱風登陸中南部機率高 估最快傍晚發海警

鳳凰颱風9日晚間登陸菲律賓，位在東南部的比科爾區颳起強風豪雨，導致大規模停電，全國已經有百萬人提前預防性撤離原本居住的家園。

馬尼拉居民說：「他們說這個颱風又大又強，所以我們想做好準備。當然，我們很害怕，如果颱風晚上襲擊我們，我們就得趕緊逃命。」

氣象署表示，週一清晨2時左右，鳳凰颱風中心已經出海，進到南海，未來登陸台灣的地點仍要視北轉角度而定，不過最新路徑維持目前走向的話，以中南部地區登陸的可能性最大。

氣象預報員黃恩鴻預估，「偏台灣海峽、然後東北上來，當然也是有可能靠到陸地這邊登陸，所以它現在登陸機率目前預報起來，是以中南部這邊登陸機會是比較高。」

週二受到東北季風和颱風外圍環流雙重影響，降雨範圍會從大台北以東，延伸整個東半部以及恆春半島；週三12日，颱風更接近，隨中心登陸，降雨熱區會在花東和中南部；13日起，可能已減弱成熱帶性低氣壓，雨區會在中部以北，但強度明顯趨緩。

氣象署預估週一傍晚或晚間發布海警，週二上半天發布陸警。

黃恩鴻指出，「像今天、明天一直到週三，大概都還是有迎風面，北部、東半部這裡降雨是最持續的，中南部這邊的話要等到它的暴風圈、它的中心很靠近台灣的時候，影響才會比較多。」

距離上一次在11月登陸台灣的颱風，已經是1967年的吉達颱風，鳳凰如果登陸，將成為58年來首個在11月登陸台灣的颱風，時序雖然已經進入秋冬，但民眾仍不可掉以輕心。

