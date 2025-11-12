鳳凰颱風登陸倒數 北部、花東、屏東防強降雨

氣象署表示，鳳凰颱風強度仍維持輕度颱風，但暴風圈有略為縮小，預估未來1至2小時就會逐漸經過屏東，甚至略過鵝鑾鼻，晚間至深夜會從台東到屏東一帶出海，也不排除會直接減弱為熱帶性低氣壓。

根據氣象署資料，鳳凰颱風中心目前位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里之處，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，目前比較強的對流剛好經過澎湖一帶海面，所以在過去一段時間，澎湖有出現短延遲的強降雨，提醒颱風向東移的過程中，會對南部地區帶來明顯的降雨，環流帶來的東南風也會持續對花蓮和台東帶來間歇的雨勢。

此外，北邊東北季風逐漸增強，北台灣今晚到明天白天也會出現較明顯的雨勢，提醒民眾留意。

其中， 基隆北海岸、花東、屏東、大台北山區有局部豪雨發生的機率；北部、高屏、東半部地區、澎湖有局部大雨發生的機率。