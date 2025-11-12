鳳凰颱風登陸前夕 台鐵晚間啟動分段停駛 異動更新一次看

女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前