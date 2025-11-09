鳳凰颱風登陸台灣機率相當高！各地強風豪雨時程曝
生活中心／綜合報導
鳳凰颱風在過去六小時內持續快速移動，強度也增強至中度颱風的上限，預計今（9）日下午將成為今年第5個強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，颱風登陸台灣的機率相當高，但確切位置仍存在變數，關鍵在於北轉的角度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，在副熱帶高壓系統穩定引導下，鳳凰颱風預計今晚以最強狀態登陸菲律賓呂宋島，10日進入南海，隨後沿著副熱帶高壓斷裂處的弱點向北移動。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若路徑無明顯變化，預計週三（12日）上午其暴風圈將觸及台灣南部陸地，並於當日晚間籠罩中南部地區。預計於週三深夜至週四（13日）凌晨間，在彰化至台南一帶登陸，隨後因撞擊中央山脈而快速減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，整體而言，鳳凰颱風直接影響甚至登陸台灣的機率相當高，但確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於颱風北轉的角度。若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；若北轉角度較大，從苗栗至屏東地區均可能受到颱風中心影響。
關於各地風雨程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，目前尚難以精確預測。雖然趨勢顯示颱風接近台灣時將由中度逐步減弱為輕度颱風，但實際影響仍取決於颱風於週一（10日）脫離菲律賓後的重新整合速度及接近台灣時的減弱幅度，這些因素將直接影響各地風雨強度的差異。未來三天（10日至12日）鳳凰颱風的每一步動向均至關重要。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，由於鳳凰颱風體型龐大，以下影響可確定：基隆、宜蘭、花蓮及台東地區須嚴防連續三天的劇烈降雨；大台北地區週二將伴隨大雨；中南部地區及澎湖、金門將出現強勁風勢。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別提醒，請民眾儘速做好防颱準備，切勿因預期颱風強度可能減弱而心存僥倖。
更多三立新聞網報導
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
鄭麗文秋祭追思共諜挨轟 前藍委竟流淚大讚：她是女英雄
蔡正元再批鄭麗文「向推翻中華民國的獻花」 小粉紅出重手了
防堵非洲豬瘟的關鍵！黃智賢致敬「他」：救起懸崖邊的台灣豬
其他人也在看
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 22 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 19 小時前
鳳凰升級中颱暴風圈擴大！3縣市首當其衝 北部週一、二影響最劇
氣象署指出，鳳凰颱風中心位置目前位於鵝鑾鼻東南方約1760公里海面上，正以每小時30公里速度，朝西轉西北西方向前進。颱風中心附近最大風速達每秒33公尺，等同於12級風，瞬間最大陣風更達每秒43公尺，相當於14級風。暴風半徑方面，7級風達200公里，10級風則有60公里，顯示鳳...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰急轉逼台！週日開始變天 粉專警告「這2區」躲不掉大雨
中颱鳳凰來勢洶洶，預計從下週三（12日）開始影響台灣，氣象粉專就列出4大重點提醒，警告這次颱風帶來的雨勢不容小覷，民眾要注意防颱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 16 小時前
鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，最快今晚（9）增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰；並於明（10日）進入南海後逐漸北轉、朝台灣直撲而來，其外圍環流將影響全台；氣象署預估明（10日）、後天（11日）陸續發布海上警報，不排除登陸台灣。不過，氣象專家吳聖宇指出，鳳凰颱風原本預計下週三（12日）白天經過台灣，但進入南海後轉彎距離稍微變遠，整個時程往後延了12小時左右；如今要等到下週四（13日）晚間後才會遠離台灣。民視 ・ 2 小時前
颱風鳳凰入夜將增強為中颱 下周二、三雨勢最大
颱風鳳凰預計今晚轉為中度颱風，中央氣象署表示，鳳凰在接近菲律賓過程將增強成強烈颱風，暴風圈擴大，下周一（10日）至下周二（11日）為北轉時間點，但北轉角度仍有分歧，預測11日、12日雨勢最大。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前