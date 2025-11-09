鳳凰颱風登陸台灣機率相當高！各地強風豪雨時程曝

生活中心／綜合報導

鳳凰颱風登陸台灣機率相當高。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

鳳凰颱風在過去六小時內持續快速移動，強度也增強至中度颱風的上限，預計今（9）日下午將成為今年第5個強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，颱風登陸台灣的機率相當高，但確切位置仍存在變數，關鍵在於北轉的角度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，在副熱帶高壓系統穩定引導下，鳳凰颱風預計今晚以最強狀態登陸菲律賓呂宋島，10日進入南海，隨後沿著副熱帶高壓斷裂處的弱點向北移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若路徑無明顯變化，預計週三（12日）上午其暴風圈將觸及台灣南部陸地，並於當日晚間籠罩中南部地區。預計於週三深夜至週四（13日）凌晨間，在彰化至台南一帶登陸，隨後因撞擊中央山脈而快速減弱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，整體而言，鳳凰颱風直接影響甚至登陸台灣的機率相當高，但確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於颱風北轉的角度。若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；若北轉角度較大，從苗栗至屏東地區均可能受到颱風中心影響。

關於各地風雨程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，目前尚難以精確預測。雖然趨勢顯示颱風接近台灣時將由中度逐步減弱為輕度颱風，但實際影響仍取決於颱風於週一（10日）脫離菲律賓後的重新整合速度及接近台灣時的減弱幅度，這些因素將直接影響各地風雨強度的差異。未來三天（10日至12日）鳳凰颱風的每一步動向均至關重要。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，由於鳳凰颱風體型龐大，以下影響可確定：基隆、宜蘭、花蓮及台東地區須嚴防連續三天的劇烈降雨；大台北地區週二將伴隨大雨；中南部地區及澎湖、金門將出現強勁風勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別提醒，請民眾儘速做好防颱準備，切勿因預期颱風強度可能減弱而心存僥倖。

