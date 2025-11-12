鳳凰颱風登陸屏東恆春！花蓮脫離警戒範圍 僅兩地區13日停班停課

花蓮縣政府宣布，13日僅鳳林鎮長橋里與萬榮鄉明利村停班停課。（圖／黃耀徵攝）

隨著鳳凰颱風於今晚登陸屏東恆春，對花蓮造成的天候影響逐步減緩，中央氣象署已將花蓮自陸上警戒區中解除。不過，地方仍有局部災情發展，花蓮縣政府於12日晚間緊急宣布，針對特定高風險區域實施預防性停班停課措施。

花蓮縣府指出，受連日強降雨影響，馬太鞍溪水位快速上升，造成下游地區出現淹水與通行受阻情形。為確保居民安全，鳳林鎮長橋里與萬榮鄉明利村13日將全面停班停課。其他鄉鎮因天候影響已減，則維持原訂正常上班上課安排。

雖然主要風雨帶已移出花蓮上空，但馬太鞍溪沿線地區仍不排除出現突發性溪水暴衝或局部土石流。縣府呼籲民眾，若居住於山區或低窪地帶，仍須提高警覺，並配合地方政府防災應變規劃。

目前，相關單位已派員加強巡查各重點地區，並於溪畔與易淹路段設置警戒標誌與臨時封閉措施。花蓮縣政府表示，將視雨勢與地況持續調整應變策略，必要時不排除擴大預警性應對範圍。

