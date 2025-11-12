鳳凰颱風登陸後恐轉為熱帶性低氣壓！ 3地暴風圈侵襲率飆100%
輕颱「鳳凰」進逼，暴風圈已進入台灣南部陸地，根據中央氣象署最新資訊顯示，高雄市、屏東縣、恆春在未來120小時颱風暴風侵襲機率為100%。不過，氣象署預報員朱美霖表示，颱風預估今天（12日）傍晚至深夜間登陸台灣南端陸地，通過後從台東附近往東北出海，移動過程強度持續減弱，可能轉為熱帶性低氣壓，甚至變性為溫帶氣旋。
氣象署最新資訊指出，「鳳凰」上午9時中心位置在北緯21.6度、東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約140公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑150公里。
陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。
海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象署表示，「鳳凰」颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。預測明天（13日）上午8時的中心位置在北緯23.9度、東經122.7度，即在花蓮的東方約110公里之處。
據氣象署「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，北部地區部分：基隆市14%、新北市13%、台北市14%、桃園市10%、新竹市8%、新竹縣8%、宜蘭縣33%；中部地區：苗栗縣11%、台中市19%、彰化縣19%、南投縣37%、雲林縣44%。
南部地區方面：嘉義縣61%、嘉義市66%、台南市96%、高雄市100%、屏東縣100%、恆春100%。東部和外島地區則是：花蓮縣79%、台東縣99%、連江縣0%、金門縣0%、澎湖縣13%、綠島99%、蘭嶼95%。
氣象署資深預報員朱美霖表示，「鳳凰」颱風從昨晚（11日）至今早強度稍微減弱，暴風半徑略縮小、結構開始鬆散，為高低層分離的型態，今天是颱風最靠近台灣的一天，中心逐步接近西南海域，雖強度轉弱當中，但對近海一帶的風雨威脅仍在，特別是南部地區務必嚴加防範。
朱美霖說，颱風預估今天傍晚接近恆春半島，傍晚至深夜間登陸台灣南端陸地，通過後從台東附近往東北出海，移動過程持續減弱，可能轉為熱帶性低氣壓，甚至進一步變性為溫帶氣旋。
朱美霖提醒，今白天到晚間，因東南風影響，花東還是會有一波波降雨，而基隆北海岸、大台北山區應留意有些較強雨勢，中南部則隨著颱風環流接近，降雨也將逐漸增多。
氣象署預報員劉沛滕則指出，「鳳凰」颱風預估傍晚或晚上登陸恆春陸地，深夜前進到東部海岸，並離開台灣，期間有可能減弱成熱帶低壓，不排除今晚到深夜就會解除颱風警報。
