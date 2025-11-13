鳳凰颱風登陸減弱 高雄八五大樓入夜風雨仍明顯
高雄市 / 綜合報導
高雄市區入夜之後風雨逐漸轉小，但靠近高雄港的八五大樓，強風豪雨的情況還是相當明顯！而白天的時候，有飛機要降落小港機場，機身被吹到搖搖晃晃，好驚險！另外在中芸漁港也緊急拉封鎖線，禁止民眾進入，因為白天雖然大太陽但最大陣風來到7級左右，天空雲層快速流動。
強風挾帶豪雨不斷吹襲著市區路面，民眾走過騎樓，手上這把雨傘都得拿成斜的以免淋濕，這是緊臨高雄港的八五大樓。昨(12)日晚間7點40分鳳凰颱風登陸屏東恆春，8點左右減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署8點半宣布解除颱風警報，但白天的時候市區豪雨不斷，高雄小港機場飛機降落，機身被強風吹到明顯搖擺，一瞬間看似快要偏離航道，機長趕緊拉回來畫面曝光，網友看了忍不住捏了一把冷汗，還好最後平安降落，機長也被大讚技術一流。
華視新聞記者陳珊珊說：「高雄昨日早上下了毛毛雨過後，從中午過後是風勢比較明顯的。」中午過後高雄林園區中芸漁港，雨勢開始趨緩但風勢明顯增強，風實在太大，當地拉封鎖線綁住石頭固定，民眾說：「之前沒有封鎖線，現在加減綁著，又加上有太陽沒有雨所以想說來這邊吹吹風。」
爐濟殿公園越晚風力越強，路樹被吹到不停搖擺，鐵皮外牆搖搖欲墜，岸邊也掀起一波波長浪漁船劇烈搖晃，外頭艷陽高照，但強風吹得相當有感，有民眾自家陽台前的植栽感覺快被吹斷，還有人拍下天空烏雲密佈，雲層快速流動的特殊景觀，颱風登陸前後市區陣風最大來到7級，雖然已經逐漸遠離，但氣象署還是提醒民眾，沿海地區還是會有長浪，如果到海邊活動務必要注意安全。
