鳳凰颱風登陸秒變雞！曾鴻陽警告：秋颱「共伴效應」才是真正的殺手

生活中心／唐家興報導

文化大學大氣科學系副教授曾鴻陽在三立政論節目《新台派上線》中指出：秋颱真正的威脅在於「共伴效應」。（圖／翻攝自新台派上線）

今年第26號颱風「鳳凰」於今（12）日傍晚19時40分登陸屏東恆春，不過結構鬆散、登陸後迅速減弱。中央氣象署在20時30分正式解除颱風警報，並宣布鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓。然而，氣象學者提醒，切勿因此掉以輕心：秋季颱風雖勢弱，但其與東北季風結合的「共伴效應」，往往才是造成災害的最大隱憂。

「這種時節的颱風，不怕強度高，怕的是『神仙打架、殃及無辜』。」文化大學大氣科學系副教授曾鴻陽在三立政論節目《新台派上線》中語重心長地指出，颱風從南部掠過時，東北部往往才是最大受災區。

「頭身分離」：垂直風切讓颱風結構解體

主持人李正皓在節目中提到，氣象署前署長鄭明典今日一早便發布衛星雲圖，指出鳳凰颱風出現「高低層分離」現象，颱風強度明顯減弱。李正皓形容：「就像颱風的頭跟身體被風切斷一樣。」

對此，曾鴻陽教授表示，這正是典型的「垂直風切效應」。他解釋：「颱風是一個立體結構，上下層風速與風向差異太大時，會造成雲系被拉扯、結構分離。簡單說，就是上面的風太快、下面太弱，整個系統就散掉了。」

他進一步指出，這種現象在秋季特別常見。由於北方冷空氣南下、上層噴射氣流增強，使得颱風內部的上升氣流無法支撐整體結構，「就像下盤支撐力不夠，頭自然會被吹開。」

海溫降低削弱颱風動能

李正皓接著指出：「現在冬天海水溫度只有26度，夏天則有29到30度，難怪鳳凰撐不住。」曾鴻陽教授則補充，雖然目前海溫仍比往年略高，但鳳凰從暖水區進入冷水區後，加上東北風挾帶冷空氣，使得颱風所需的熱能與水氣驟減，導致上升氣流減弱、強度難以維持。

「颱風需要源源不絕的熱氣與水氣供應，當海溫下降、蒸發量減少時，它的生命力自然就會衰退。」曾鴻陽說。

學者警告：「秋颱共伴效應」威力才是真正危險

儘管鳳凰已減弱為低氣壓，但曾鴻陽提醒，秋颱真正的威脅在於「共伴效應」：也就是颱風外圍環流與東北季風的交互作用。

「11月這種時節最怕的颱風，就是從台灣南邊經過的。」他指出，颱風逆時鐘旋轉，當它南掠台灣時，會把東北季風整個「勾」進來，再加上宜蘭、蘇澳一帶的地形像「畚箕」般迎風面，所有雨水都被傾倒在東北角，「防災人員最怕的就是這種『南邊過境型颱風』。」

曾鴻陽強調，這類颱風即使不登陸、不發海警，也可能帶來暴雨：「外圍環流距離可達1000公里，就算颱風中心在南海或巴士海峽，也能影響台灣東北部天氣。只要遇上東北季風，就像乾柴烈火，威力不容小覷。」

曾鴻陽在政論節目《新台派上線》中表示：「防災人員最怕的就是這種『南邊過境型颱風』。」（圖／翻攝自新台派上線）

天佑台灣？氣象專家籲持續戒備

李正皓笑稱：「看完鄭明典的貼文，真的覺得天佑台灣。」但曾鴻陽提醒，氣候變化下，11月至12月仍有颱風生成，這並非罕見現象。「別因為風弱就鬆懈，秋颱共伴效應往往才是災情主因。」

他呼籲民眾與地方政府，應持續關注東北季風與外圍環流的動態，特別是宜蘭、花蓮等地區，更需嚴防局部豪雨與山區坍方。

總結來看，鳳凰雖已「退燒」，但秋颱「共伴效應」如影隨形。風勢或許暫歇，但雨勢與潛在災害，才是氣象專家口中最值得警惕的「隱形風暴」。

