鳳凰颱風登陸雲林機率高！粉專曝「秋颱最恐怖之處」

中度颱風鳳凰逼近台灣，氣象專家賈新興指出，受大氣環境不利影響，鳳凰強度預計在周三（12日）午後迅速減弱，不排除將降為輕度颱風。

氣象粉絲專頁「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」則提醒，秋季颱風的防災難度高，民眾不能僅以強度判斷威脅程度，仍須保持警戒。

賈新興表示，鳳凰颱風持續朝台灣方向移動，預估今日傍晚發布海上颱風警報機率高，周二中午前發布陸上警報的機率也相當高。

鳳凰在朝澎湖海域接近過程中，受到周邊大氣不穩與水氣減弱影響，整體環境不利於發展，預期強度將在周三午後明顯下滑，可能降為輕度颱風。預測颱風中心約於周三晚間10時至11時之間登陸雲林一帶，登陸後強度將快速減弱，甚至可能轉為熱帶性低氣壓。

氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」提醒，秋颱往往與東北季風「合體」形成共伴效應，特別是北部與東部地區，降雨可能持續一整天甚至更久，容易導致土石流、淹水等災情。

該粉專指出，許多人在颱風強度減弱時容易鬆懈，忽略長時間降雨的隱藏風險，呼籲民眾提高警覺。

粉專也指出，台灣南北氣候差異明顯，地方間氣象條件差距極大，當民眾發現所在地天氣與預報不符時，可能是尚未進入影響範圍或處於風雨次要區域。

