鳳凰颱風登陸點仍有變數？各國最新「穿心路徑」預測曝

生活中心／綜合報導

鳳凰颱風持續逼近，到底會從何處登陸是觀察重點。氣象專家吳德榮今（12）日說，據11日20時歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線），從台灣南端通過；各別模擬（細線）分散在兩側，顯示登陸點仍有「不確定性」。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文表示，鳳凰逐漸接近台灣陸地，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切大的環境，將繼續削弱其強度。

吳德榮指出，11日20時的歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線），從台灣南端通過；各別模擬（細線）分散在兩側，顯示登陸點仍有「不確定性」。12日2時的氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰從台灣南端通過，登陸點仍有一定的「不確定性」。

廣告 廣告

吳德榮提到，觀測資料顯示，鳳凰影響期間的超過1千毫米的「最大致災降雨」，已在10、11日發生。11日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日持續減弱中的鳳凰環流，逐漸移入，局部地區仍有豪雨及強風的機率，應續戒備；鳳凰從台灣南端登陸時、颱風中心附近未必伴隨最大的降雨及強風，而是不定時發生在被地形扭曲、不對稱的雨帶上。

吳德榮說明，故應避免過度強調登陸的時間、地點，否則對其他地區、時間而言，反而容易失去防災的戒心。由於鳳凰結構漸趨鬆散，局部地區偶有短暫乾熱的空檔。今日各地區氣溫為：北部21至30度、中部22至32度、南部21至32度、東部22至27度。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，13日鳳凰持續減弱遠離，偏北風略增強，氣溫略降，苗栗以北、宜蘭仍有局部雨，其他地區好轉。14日北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴。15、16日各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨的機率。17日入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降，18日晚、19日晨將創入秋以來最低溫。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風讓基隆多處積淹水卻沒放假！議長喊跟雙北脫鉤：別綁一起

鳳凰颱風大雨狂炸！宜蘭東澳嶺「破千毫米」 專家：睽違58年再見這紀錄

批館長在台灣混不下去才到對岸舔共 于北辰：中國人不知道他在騙人嗎？

吳靜怡突發「不自殺聲明」 驚爆與黃國昌有關

