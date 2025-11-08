鳳凰颱風登陸點恐再往北！14縣市暴風圈侵襲率逾5成

中颱鳳凰持續增強中，未來路徑北轉恐會侵襲台灣。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，澎湖縣、金門縣、台南市都突破6成、另外有11縣市突破5成。且與稍早的颱風路徑潛勢預報相比，可能再往北一點，有機率在台中以北登陸。

氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」：

北部地區：基隆市44%、新北市46%、台北市45%、桃園市48%、新竹市51%、新竹縣50%、宜蘭縣42%。

中部地區：苗栗縣52%、台中市55%、彰化縣56%、南投縣55%、雲林縣56%。

南部地區：嘉義縣59%、嘉義市56%、台南市62%、高雄市59%、屏東縣56%。

東部及外島地區：花蓮縣42%、台東縣44%、連江縣45%、金門縣61%、澎湖縣68%。

臉書粉專「氣象報馬仔」分析，中颱鳳凰系統環流廣闊且鞏固，對流覆蓋完整，顯示鳳凰暴風半徑正在逐步擴大且有快速增強之訊號，未來24小時強度將達至巔峰，進一步發展為強颱機率高。

下周一（10日）到下周三（12日）桃園以北及基宜花東地區有豪雨等級降雨，有強降雨之訊號；若鳳凰速度持續偏慢，則水氣輸送時間延長，降雨強度與持續性將同步提高。且因鳳凰過去行徑速度偏快、通過菲律賓陸地時間縮短，預估其進入台灣海峽南部亦不排除維持中颱下限強度。

