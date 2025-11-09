鳳凰颱風直衝台灣！2縣市暴風圈侵襲率達91% 本島縣市均超過7成

氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中2縣市暴風圈侵襲機率突破9成。資料照，李政龍攝



鳳凰颱風預計今日（11/9）增強為強烈颱風，並於週三（11/12）登陸台灣。氣象署稍早公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市及澎湖縣均達91%，其餘縣市除部分離島外，本島侵襲率均達70%以上。

根據氣象署公布鳳凰颱風120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、澎湖縣機率最高，達91%，其次依序為嘉義縣及高雄市89%、嘉義市及雲林縣88%，彰化縣、南投縣、屏東縣也有87%，台中市86%，苗栗縣82%。其他縣市除了離島的連江縣及蘭嶼外，暴風圈侵襲機率均超過70%。

廣告 廣告

針對鳳凰颱風最新動態，氣象署表示，鳳凰颱風預計今晚至明日（11/10）通過呂宋島並進入南海，週二、週三（11/11、12）北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，預計明日中午後會發布海上颱風警報。

氣象署指出，鳳凰目前仍是中度颱風等級，今日白天朝呂宋島前進過程中可能達強颱等級，不過今晚登陸呂宋島後，強度將被地形破壞，明日進入南海可能減弱，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱，週三接近台灣預計將為輕度颱風等級，週四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

氣象署提醒，明、後天受東北季風和颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。週三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨將轉移至中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫降雨。

更多太報報導

鳳凰效仿丹娜絲！走「百年罕見路徑」僅3.31% 氣象署分析原因

颱風鳳凰最快11/10發海警 北宜花防豪雨以上降雨

大雨才釀北市山坡滑落！鳳凰颱風將撲台 李四川示警：11月的颱風不好惹