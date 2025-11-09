鳳凰颱風直衝呂宋島！菲律賓急撤10萬多人 菲總統：進入國家災難狀態

鳳凰颱風今（9）天在菲律賓東部外海，升格為超級颱風，預料最快今天晚間就會登陸呂宋島東部的奧羅拉省，恐帶來狂風暴雨，引發5公尺高的致命風暴潮。上週的海鷗颱風才在菲律賓釀成嚴重災情，至少204人死亡、109人失蹤，這回當局不敢大意，事先撤離10萬多人。

鳳凰環流達1500公里「覆蓋整個菲律賓」 東部各省驚人降雨量

沿海狂風吹，海浪打上岸邊掀起風暴潮，鳳凰颱風在9日升格為「超級颱風」，菲律賓東邊的加丹杜安尼斯島首當其衝，菲律賓當地氣象單位警告可能出現致命災情。

鳳凰颱風的環流範圍達到1500公里，幾乎覆蓋整個菲律賓，瞬間陣風可達時速230公里，可能帶來5公尺高的致命風暴潮，東部各省預料出現驚人降雨量，恐引發洪水和土石流。

菲律賓東部各省出現驚人降雨量。圖／美聯社、路透社

菲律賓才遭海鷗颱風肆虐 10日停課、300架次航班取消

菲律賓東部和北部地區事前撤離約10萬人，多地提前宣布10日停課，同時取消超過300架次國內外航班；而上週海鷗颱風才在菲律賓釀成數百死傷的嚴重災情，面對颱風接二連三侵襲，總統小馬可仕日前宣布進入「國家災難狀態」，可以更快速取得緊急資金，也能加速採購物資，不必經過平時的官僚體系，可以立即向災民提供協助。

海鷗颱風才剛衝擊菲律賓釀嚴重死傷。圖／美聯社、路透社

菲政府才爆「防洪貪腐」醜聞 颱風接連報到釀災

菲律賓政府上個月才爆出「防洪貪腐」醜聞，數年來涉及上百位官員和國會議員，貪污金額上看數十億美元，如今颱風接連報到，防洪缺失也再度成為焦點。

國際中心／劉人豪 編撰 責任編輯／張碧珊

