鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

首次上稿 11-06 22:38更新時間 11-07 06:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風「鳳凰」預計下週一到下週三(10日到12日)影響台灣天氣，中央氣象署6日深夜公布最新的路徑潛勢圖，鳳凰颱風通過菲律賓陸地到南海後，北轉往台灣的幅度更明顯了。

氣象署公布鳳凰颱風6日晚間8時的路徑潛勢圖，中心位置在北緯10.4度，東經139.4度，以每小時21公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

與6日下午2時的路徑潛勢圖相較，氣象署晚間最新公布的鳳凰颱風路徑潛勢圖中，當颱風中心通過菲律賓陸地到達南海後，北轉往台灣的幅度更明顯。

根據氣象署預報，受太平洋高壓強弱影響，鳳凰颱風可能從台灣東部外海、南部登陸或西邊沿著台灣海峽北上，至於海上和陸上颱風警報何時發布則未定。

