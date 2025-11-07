鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風的行進路徑相當罕見，預測顯示它可能北轉從西部一路北上或是從台灣海峽直接北上，讓林得恩直呼：「鳳凰，罕見個例！」

林得恩解釋，每次颱風來襲前，氣象單位都會根據各項數值模式模擬結果，結合當前環境條件進行滾動式評估，以預測颱風可能的最佳路徑，並對照歷史案例推估風雨量。不過，這次鳳凰颱風的特徵極為特殊，不但發生在11月、強度介於中度至強烈之間，且可能沿台灣西部北上，無論是否登陸，這樣的路徑在歷史紀錄中都極為罕見。林得恩強調：「這無疑又是氣候變遷下出現的特殊案例！」

他也補充，這次「鳳凰」颱風名稱由香港命名，「不是花、不是鳥，而是山」。根據氣候統計資料（1950–2024年），11月平均侵台颱風僅約0.3個，過去曾於11月登陸台灣的颱風只有6至7個，其中幾乎沒有從西部登陸、橫越中央山脈後再由東部出海的紀錄。至於從南往北、沿台灣海峽北上的颱風，歷史上也僅有3至4個個案，可說是相當罕見的路徑。

