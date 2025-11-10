鳳凰颱風肆虐菲律賓釀2死！逾百萬人撤離 部分地區電力中斷

中度颱風「鳳凰」9日登陸菲律賓奎松市（Quezon City），1名女子走過體育館的帳篷。（圖／達志／美聯社）

中度颱風鳳凰（Fung-Wong）昨（9日）登陸菲律賓，至今已造成2人死亡，並迫使1百萬人撤離。這是該國今年面臨最強大的風暴之一。

據《路透社》報導，「菲律賓大氣地球物理及天文服務管理局」（PAGASA）表示，這場風暴橫越了該國人口最多的呂宋島（Luzon）北部，帶來傾盆大雨，持續風速達每小時185公里，陣風最高可達每小時230公里。風暴預計在進入內陸後會逐漸減弱。

這是今年侵襲菲律賓的第21個颱風，而該國才剛從強烈颱風海鷗（Typhoon Kalmaegi）中復原，該風暴曾在菲律賓造成224人死亡，並在越南造成5人喪生。

現年50歲的居民桑切斯（Christopher Sanchez）透露，「我們從新聞上聽說這次颱風非常強，所以我們提早撤離。」他與家人暫時在呂宋島伊莎貝拉省（Isabela Province）的室內籃球場中避難。

由於擔心淹水，他們家在離開前把家中財物全都搬上了屋頂。「我們真的很害怕。我們帶著孫子和孩子一起來到這裡。」他表示，體育館裡滿是帳篷，而老人坐在塑膠椅上，孩子們則在室內四處跑動。

呂宋島及另1座島嶼東米沙鄢（Eastern Visayas）面臨這場颱風的猛烈侵襲。當局表示，天災已導致1人溺斃，另1人被倒塌的瓦礫困住。

對此，教宗良十四世（Pope Leo）也為這個以天主教徒為主的國家祈禱，「我與受到強烈颱風影響的菲律賓人民同在。我為罹難者及其家屬、為傷者與流離失所的人祈禱。」

在颱風登陸的呂宋島奧羅拉省（Aurora Province），民防官員奎松（Cheng Quizon）告訴菲律賓「DZBB」電台，當地電力中斷，但電話線仍可使用。

包括首都馬尼拉（Manila）附近的桑利機場（Sangley）及南部的比科爾（Bicol）機場在內的多座機場暫時關閉。

根據PAGASA預報，鳳凰颱風將於10日早晨北上離開菲律賓，進入沿海水域時仍維持颱風強度，接著向海上移動，預計13日抵達台灣西部海域時將減弱。

