鳳凰颱風肆虐蘇澳宛如孤島 國軍持續搶救復原工作
受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，造成宜蘭，蘇澳在短短的幾個小時內雨量驚人，整個蘇澳市區都在河水的包圍下宛如孤島，在國軍持續救援下，避免災情擴大，今天（12日）國軍持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。
鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。國軍戊守北部的第三作戰區於昨（11日）晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩輛、膠舟兩艘及中型戰術輪車兩輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。
第三作戰區今天（12日）編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第三作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。
更多鏡報報導
「鳳凰」颱風襲台 陸軍：救災視同作戰協助民眾守護家園
鳳凰估傍晚登陸！專家見1現象：可能死在台灣上空 提前解除海陸警
大水淹沒蘇澳一層樓高 網憶「15年前梅姬」夢魘......38死、96傷、3千人撤離慘況
其他人也在看
颱風鳳凰豪雨重創蘇澳 國軍第三作戰區執行災後搶救
（中央社記者吳書緯台北12日電）颱風鳳凰挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。國軍第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，出動官兵執行蘇澳災民撤離任務，今天持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作。中央社 ・ 19 小時前
鳳凰颱風影響 公路局：4處預警性封閉、6處災阻
今年第26號颱風「鳳凰」來襲，公路局今日指出，預警性封閉路段共4處 ，包含台8線關原至太魯閣路段、台9丁線蘇澳至東澳路段、台20臨105線梅山口至大關山路段、台20線向陽至初來路段。中時新聞網 ・ 1 天前
Signia by Hilton將落腳台南 (圖)
台南大億麗緻酒店由福泰國際旅館管理顧問公司接手，將與希爾頓集團合作，引進國際飯店品牌Signia by Hilton落腳台南。圖為福泰飯店集團與希爾頓集團11日拜會台南市長黃偉哲（右3），說明計畫。中央社 ・ 19 小時前
業者帶河口鱷在立院大門道路抗議 法院裁罰1萬元
（中央社記者劉世怡台北12日電）農業部預告修法禁止家庭飼養河口鱷，阮姓養殖業者載河口鱷赴立院抗議，警方以違反社維法送辦。北院認定阮男畜養之危險動物出入有人所在道路，罰1萬元，河口鱷沒入。可抗告。中央社 ・ 18 小時前
蘇澳好慘！時雨量破120毫米、淹水1層樓高 警消漏夜救出89人、撤離139人
由於鳳凰颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳市區中山路等地昨日（11/11）晚間暴雨不斷，街道淹水深度達腰部以上、低窪地區甚至淹到1層樓高，宜蘭縣消防局緊急動員，全力投入淹水地區救災及受困民眾疏散撤離。蘇澳鎮長李明哲表示，昨日晚間撤離、收容、自行避難等共400多人，目前公所3樓展演廳成了大家臨時的避難居所，希望大家為蘇澳集氣，盼風雨停歇、鎮民均安。太報 ・ 21 小時前
鳳凰颱風強降雨影響 蘇澳地區台2線、台2戊線及台9線部分路段淹水 非必要避免進入
十一日晚間受鳳凰颱風外圍環流雲系影響，宜蘭縣蘇澳地區已有劇烈強降雨情形發生，蘇澳雨量站最大時雨量達一一一點五mm；廿四小時雨量達七九八mm，造成蘇澳市區已有多處淹水情形，其中台二線龍德大橋路段、蘭陽隧道路段、台九線聖湖路段及台二戊隘丁路段已有道路積水情形，公路局南澳工務段已立即調派十一部LED警示車及警戒人力配合警察單位管制通行，依據最新氣象情資，晚間蘇澳地區有持續劇烈降雨情形，呼籲用路人如非必要避免行駛上述路段進入蘇澳市區，以確保通行安全。公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw ...台灣新生報 ・ 15 小時前
鳳凰來襲 黃偉哲今早趕赴視察北門等區
[NOWnews今日新聞]中央氣象署顯示今(12)日為鳳凰颱風最接近台灣的期間，受到颱風及其外圍環流影響，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。台南市長黃偉哲今(12)日一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
抗議禁養！男帶2公尺河口鱷立院前抗議 法官裁定沒收河口鱷再罰1萬
52歲阮姓男子因不滿農業部禁止民眾飼養河口鱷規定，10月17日帶著長逾2公尺的河口鱷，自嘉義北上到立法院外抗議。警方到場後隨即通知台北市動保處，將頭部被以水桶套住的河口鱷搬運到動物之家安置，阮男則被依違反社會秩序維護法送辦。台北地方法院審理後，裁罰阮男1萬元，河口鱷沒入。可抗告。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
花蓮台11線聯結板車疑過彎甩尾撞對向2車 單線通行
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮豐濱大石鼻山休息區附近，今天上午9時許發生聯結板車與對向小貨車、休旅車碰撞事故，小貨車56歲黃姓駕駛命危送醫搶救，確切肇因待警釐清，事故路段已恢復單線通行。中央社 ・ 18 小時前
颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、370戶停水，相關單位正積極搶險作業。中央社 ・ 19 小時前
鳳凰挾雨彈炸蘇澳！居民嘆：10年沒見過
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流卻已為台灣帶來驚人雨勢，昨（11）日晚間，中央氣象署針對宜蘭地區發布超大豪雨警戒，蘇澳地區3小時累積雨量竟突破300毫米，一夜之間成災，暴雨夾帶土石...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
宋茜直播告白「我喜歡你」 丁禹兮耳朵紅了
文武雙全的才女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）在《山河枕》劇中持續追查親人戰死沙場的真相，終於發現背叛國家、勾結敵國「北岐」的人，便是一直處心積慮的護國將軍姚勇，未料才將姚勇送至刑場，又發現真正在背後運籌帷幄的叛徒其實另有他人，便是「長公主」（陳喬...CTWANT ・ 19 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 14 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 10 小時前