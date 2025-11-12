鳳凰颱風肆虐蘇澳宛如孤島，國軍持續搶救復原工作。（圖／國防部提供）

受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，造成宜蘭，蘇澳在短短的幾個小時內雨量驚人，整個蘇澳市區都在河水的包圍下宛如孤島，在國軍持續救援下，避免災情擴大，今天（12日）國軍持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。國軍戊守北部的第三作戰區於昨（11日）晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩輛、膠舟兩艘及中型戰術輪車兩輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第三作戰區今天（12日）編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第三作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。



