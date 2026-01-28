鳳凰颱風蘇澳淹水商家遲未獲補助 吳宗憲居間協調力拚農曆年前發放

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】去年鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水，許多受災商家遲遲未獲補助。立法委員吳宗憲昨（27）日表示，經團隊連日密集與經濟部商業署、水利署協調，中央表示已核定動支「第二預備金」，將力拚農曆年前，發放1萬元補助款給受災商家。

吳宗憲指出，鳳凰颱風重創宜蘭，特別是蘇澳地區一度淹水高達200公分，受災慘重。然而，近期接獲蘇澳商家陳情表示遲遲未獲補助，為此，團隊立即展開溝通，向中央據理力爭，強調救災應貼近災民真實需求。

經多方協調與爭取，經濟部商業署表示，會進行災區範圍調整（包括蘇澳、羅東、冬山、五結等4個鄉鎮），待行政院核定後發文。且為了縮短行政流程，商業署並表示，昨（27）日已聯繫請宜蘭縣政府協助「先行受理」商家申請。

「絕不能讓政府欠過年！」吳宗憲強調，農曆春節將至，這筆補助金是中央對宜蘭災民的承諾。他已強力要求商業署加快行政作業、精簡流程，只要縣府將申請清冊彙整報部，援助金就應立即撥付，目標是在過年前入帳，讓鄉親安心過好年。

此外，針對「住商混合」受災戶，吳宗憲團隊也一併向主管機關確認，只要淹水範圍內有「居住事實」，均可依規定申請。目前幾乎已發放完畢，僅剩零星資料不齊全個案，團隊也會持續追蹤。

吳宗憲表示，災後重建，關鍵在將資源真正送到鄉親手中。打破官僚、解決問題，就是他堅持「宜蘭走新路」的精神。他承諾會持續監督中央撥款進度，確保每一位受災商家都能拿到應有的協助，帶領宜蘭迎向更務實、更溫暖的未來。